Кримінал

Автобус із баскетбольною командою потрапив у ДТП під Харковом

3 Грудня 2023 11:20
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дтп

Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом «Полтава — Харків».

У салоні автобуса перебували 52 пасажири: діти, тренер та мати одного з юних спортсменів. Водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку госпіталізували, а дітей до лікарні не доставляли.

Обставини аварії встановлюються.


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