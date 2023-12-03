Автобус із баскетбольною командою потрапив у ДТП під Харковом

Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом «Полтава — Харків».

У салоні автобуса перебували 52 пасажири: діти, тренер та мати одного з юних спортсменів. Водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку госпіталізували, а дітей до лікарні не доставляли.

Обставини аварії встановлюються.