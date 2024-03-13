Австрія висилає двох російських дипломатів з країни

Двох російських дипломатів оголосили персонами нон-грата в Австрії.
Про це повідомляє Reuters.
Австрія оголосила двох представників посольства Росії персонами нон ґрата за дії, “несумісні з їхнім дипломатичним статусом”.
Вони мають покинути країну протягом тижня.
Зазначається, що таким чином, кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року в чотири етапи, зросла до 11.
Австрійські чиновники розвповіли виданню, що деякі попередні висилки були пов’язані зі шпигунством, але, як і раніше, міністерство не надало жодної конкретики.