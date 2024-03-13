Політика

Австрія висилає двох російських дипломатів з країни

13 Березня 2024 21:48
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росія, австрія
Прапор Австрії / Getty Images

Двох російських дипломатів оголосили персонами нон-грата в Австрії.

Про це повідомляє Reuters.

Австрія оголосила двох представників посольства Росії персонами нон ґрата за дії, “несумісні з їхнім дипломатичним статусом”.

Вони мають покинути країну протягом тижня.

Зазначається, що таким чином, кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року в чотири етапи, зросла до 11. 

Австрійські чиновники розвповіли виданню, що деякі попередні висилки були пов’язані зі шпигунством, але, як і раніше, міністерство не надало жодної конкретики.


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