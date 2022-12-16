Австрія перерахує п’ять млн євро до Фонду енергетичної підтримки України

Про виділення коштів повідомив віцеканцлер – федеральний міністр Вернер Коглер.

Фонд, створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, покликаний акумулювати внески донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

У ході зустрічі Вернер Коглер повідомив, що Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Це перший етап фінансової допомоги, яка разом з обладнанням, частину з якого вже доправили та ще відправлять в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній оперативно ремонтувати об’єкти інфраструктури.

Віцеканцлер висловив слова підтримки Україні та своє захоплення мужністю українців і професійністю наших енергетиків, які після масованих обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.