Економіка

Австрія перерахує п’ять млн євро до Фонду енергетичної підтримки України

16 Грудня 2022 16:55
4
австрія, енергетика

Про виділення коштів повідомив віцеканцлер – федеральний міністр Вернер Коглер.

Фонд, створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, покликаний акумулювати внески донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

У ході зустрічі Вернер Коглер повідомив, що Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Це перший етап фінансової допомоги, яка разом з обладнанням, частину з якого вже доправили та ще відправлять в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній оперативно ремонтувати об’єкти інфраструктури.

Віцеканцлер висловив слова підтримки Україні та своє захоплення мужністю українців і професійністю наших енергетиків, які після масованих обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 11:11
48

У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла
16 Грудня 2022 15:45
26

ЄС схвалив 9 пакет санкцій проти Росії
16 Грудня 2022 13:15
127

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова
16 Грудня 2022 11:49
70

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет
16 Грудня 2022 10:55
42

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки