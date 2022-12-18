Австрійський парламент також визнав Голодомор геноцидом українців

Австрійський парламент прийняв постанову, у який визнав Голодомор 1932-1933 в Україні років “жахливим злочином” сталінського режиму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засідання Національної ради Австрії депутати одноголосно проголосували за документ “Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення”.

У постанові згадується відзначення 90-х роковин Голодомору, який названо “жорстоким голодом”, зумисно та систематично спровокованим радянською владою проти населення, переважно проживаючого на території України.

Крім того, у постанові австрійського парламенту вказується, що у ті часи цей злочин радянської влади був проігнорований світовою спільнотою, а одним з небагатьох людей, який відкрито протестував проти Голодомору, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Всі партії парламенту заявили про своє визнання “жахливого злочину Голодомору” та підтримали його внесення у перелік найбільших злочинів 20-го століття для аналізу та осмислення минулого.

Крім того, у документі згадується про “використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України”.