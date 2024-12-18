Австралія відновлює роботу посольства в Україні

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Австралії Пенні Вонг оголосили про відновлення роботи посольства Австралії у Києві.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час зустрічі міністри домовилися про повноцінне відновлення діяльності посольства Австралії, що, за словами Сибіги, має посилити співпрацю між країнами.

Україна також висловила вдячність за військову допомогу, яку надала Австралія. Зокрема, мова йшла про передані танки “Абрамс” і катери. Загальний обсяг допомоги Австралії перевищив 1 мільярд доларів, із яких 880 мільйонів — військова підтримка.