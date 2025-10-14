Авіаудар по Харкову: постраждали пацієнти лікарні, пошкоджено десятки автомобілів

Унаслідок авіаційного удару по Салтівському району Харкова постраждали пацієнти лікарні, зруйновано гаражі та пошкоджено цивільні об’єкти. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними слідства, 13 жовтня близько 21:50 російські війська атакували місто, ймовірно, керованими авіаційними бомбами. Влучання зафіксовані на території одного з медичних закладів Салтівського району.

Ворог вдарив по Харкову КАБами: поліція Харківщини збирає докази агресії проти мирного населення / Фото Нацполіція

Унаслідок удару знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному з корпусів лікарні. Постраждали 57 пацієнтів: 51 особа зазнала гострої стресової реакції, ще шестеро були поранені уламками скла. Усі потерпілі евакуйовані та переведені до іншої лікарні.

Також пошкоджено вікна та двері в розташованому поруч швейному цеху. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.