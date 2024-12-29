Авіакатастрофа в Південній Кореї: понад 100 загиблих

Щонайменше 120 людей загинули, внаслідок жорсткої посадки авіалайнера без шасі, який з’їхав зі злітно-посадкової смуги і перетворився на вогняну кулю, врізавшись у стіну в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників пожежної служби.

Рейс 7C2216 авіакомпанії Jeju Air, що прибув з Бангкока зі 181 людиною на борту, намагався приземлитися близько 9:00 години ранку (03:00 за Києвом) в аеропорту на півдні країни, повідомило міністерство транспорту Південної Кореї.

Простите , но это ужасная новость….

Я не могла не поделиться…🥺

""Пассажирский самолет Южной Кореи потерпел крушение пару часов назад: почти все пассажиры погибли



Во время посадки у Boeing 737-800 не выпустилось шасси из-за столкновения с птицей, затем он врезался в… pic.twitter.com/RInGfLKa2v — LARISA ©thv© (@musladinova) December 29, 2024

На відео місцевих ЗМІ видно, як двомоторний Boeing 737-800 заносить злітно-посадковою смугою без шасі, перш ніж врізатися в стіну у вибуху полум’я і уламків. На інших фотографіях видно дим і вогонь, що охопили частини літака.

За даними міністерства, це найсмертоносніша авіакатастрофа за участю південнокорейської авіакомпанії за останні майже три десятиліття.

Двоє членів екіпажу, чоловік і жінка, були врятовані з хвостової частини палаючого літака, повідомив на брифінгу начальник пожежної служби міста Муан Лі Чжун Хюн.

За словами Лі, станом на 13:00 пожежа була ліквідована.

«Тільки хвостова частина трохи зберегла форму, а решту (літака) майже неможливо впізнати», – сказав він.

Свідки смертельної авіакатастрофи повідомили, що бачили полум’я в двигуні літака і чули численні вибухи перед інцидентом / Фото Yonhap

Наразі служба порятунку перейшла від рятувальних до відновлювальних робіт і, зважаючи на силу удару, обшукує прилеглі райони на предмет виявлення тіл, які могли бути викинуті з літака, додав Лі.

За словами керівника місцевого центру охорони здоров’я, двоє членів екіпажу перебувають у лікарнях з травмами середнього і важкого ступеня тяжкості.

Через кілька годин після катастрофи машини моргу вишикувалися в чергу, щоб забрати тіла загиблих, і влада повідомила, що було створено тимчасовий морг.

Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на представника пожежної служби повідомило, що більшість з 175 пасажирів і шість членів екіпажу вважаються загиблими.

Влада працювала над порятунком людей у хвостовій частині літака, повідомив агентству Reuters представник аеропорту незабаром після катастрофи.

За словами Лі, слідчі розглядають удари птахів і погодні умови як можливі причини катастрофи.

Yonhap з посиланням на адміністрацію аеропорту повідомляє, що удар птахів міг спричинити несправність шасі.

Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air Кім Е-бе вибачився за аварію, глибоко вклонившись під час телевізійного брифінгу.

Він сказав, що причина катастрофи досі невідома, що літак не мав записів про аварії і не було ніяких ранніх ознак несправності. За словами Кіма, авіакомпанія буде співпрацювати зі слідством і зробить підтримку сім’ям загиблих своїм головним пріоритетом.