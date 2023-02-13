Autel EVO Nano Plus: Ультракомпактний квадрокоптер для любителів та професіоналів

Квадрокоптер Autel EVO Nano Plus виготовляється компанією Autel Robotics, що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів. Компанія знаходиться в Китаї, але має широку мережу дистриб’юторів по всьому світу.

Autel Robotics виробляє дрони як з технологією FPV, так і менш продвинуті моделі.

Наприклад, компанія має модель EVO II, яка підтримує передачу відео в реальному часі на пульт управління за допомогою 2.4 ГГц Wi-Fi і має можливість використання FPV окулярів. А для початківців (і не тільки) є й бюджетна модель – Autel EVO Nano Plus.

Autel EVO Nano Plus

Це дуже компактний портативний квадрокоптер, який займає нішу серед моделей початкового рівня. Простота використання та доступна ціна роблять його ідеальним вибором для користувачів-початківців, які хочуть спробувати себе в пілотуванні квадрокоптерів.

Незважаючи на свої невеликі розміри, Autel EVO Nano Plus має значний набір технічних характеристик. Він оснащений 4K-камерою, яка може знімати відео з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів і фото з роздільною здатністю 12 мегапікселів. Камера також має широкий кут огляду 80 градусів, що дозволяє знімати красиві панорамні види.

Autel EVO Nano Plus може пролетіти близько 16 кілометрів і досягати швидкості до 54 км/година. Він має безшумні двигуни, які дозволяють йому залишатися непоміченим під час польоту, а також датчики для запобігання перешкодам, що робить коптер безпечним та зручним у використанні.

Квадрокоптер також оснащений такими функціями як повернення додому, автоматична посадка і круговий політ навколо точки.

Підсумуємо. Переваги квадрокоптера Autel EVO Nano Plus:

Компактний розмір та легка вага, що дозволяють комфортно транспортувати дрон та використовувати його у будь-якому місці.

Відмінна камера з роздільною здатністю 4K, що дозволяє знімати високоякісний контент.

Дальність керування понад 4 км, що дозволяє здійснювати зйомку на великих відстанях.

Вбудовані датчики запобігання перешкодам, які роблять політ квадрокоптера більш безпечним та стабільним.

Недоліки квадрокоптера Autel EVO Nano Plus:

Відносно короткий час польоту – лише 20 хвилин, що може бути недостатньо для тривалої зйомки.

Відсутність гіроскопічної стабілізації зображення на камері, що може призвести до обробки відео для отримання стабільного зображення.

Порівняно більша ціна.

Що таке FPV

На початку статті ми згадували про це. FPV (First Person View) – це технологія передачі відео з бортової камери дрона або іншого літального апарата на відеоокуляри або екран пілота. Вона дозволяє пілоту керувати літальним апаратом, орієнтуючись на відеозображення, яке він бачить у режимі реального часу.

FPV широко використовується в дрон-рейсингу, а також для отримання відео та фотографій у важкодоступних місцях.