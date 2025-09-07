Атаки дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ: пожежа на Ільському НПЗ та удар по нафтопроводу “Дружба”

У ніч на 7 вересня внаслідок атаки безпілотника у Краснодарському краї загорілася одна з технологічних установок Ільського нафтопереробного заводу. Про це повідомив оперативний штаб регіону.

За офіційними даними, уламки БПЛА впали на території підприємства, після чого виникла пожежа площею кілька квадратних метрів. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає. Персонал НПЗ евакуювали в укриття, на місці працювали пожежні та екстрені служби. У мережі з’явилися відео, які нібито показують наслідки загоряння, однак їх автентичність не підтверджена.

Водночас командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») повідомив про черговий удар по ЛПДС «Дружба» у Брянській області. За його словами, у ніч проти 7 вересня знову була атакована станція «Найтоповичі», яка вже зазнавала ураження наприкінці серпня. Тоді після вибуху повністю згоріло приміщення насосної станції — ключового елемента об’єкта.

Міноборони РФ заявило, що за ніч над територією Росії та анексованим Кримом було нібито збито 69 українських безпілотників. Найбільше — 21 у Краснодарському краї, 13 у Воронезькій та 10 у Бєлгородській областях. Решту нібито знищили над Астраханською, Волгоградською, Ростовською, Брянською, Курською, Рязанською областями та в акваторії Азовського моря.