Атака Росії по передмістю Одеси: постраждали чотири людини, у лікарні помер ще один чоловік

Двоє людей загинули в передмісті Одеси внаслідок атаки Росії дронами-камікадзе у ніч проти середи, 27 грудня. Загалом було четверо постраждалих.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, тіло одного загиблого виявили на місці. Ще один чоловік, якого ушпиталили у тяжкому стані, помер.

Поранений 17-річний підліток залишається у лікарні, постраждалі чоловік та жінка лікуються амбулаторно.

Уночі сили ППО збили над регіоном 12 безпілотників. Головною ціллю Росії була Одеса. Уламки збитих дронів упали на одну з незаселених новобудов. Також збитий безпілотник упав на дачні будинки в передмісті — спалахнула пожежа.