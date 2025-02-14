Атака російського БпЛА на Чорнобильську АЕС: реакція Міненерго та МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли, що 14 лютого близько 1:50 члени їхньої команди, що перебувають на Чорнобильській АЕС, почули вибух з боку реактора № 4.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ в мережі X.

“14 лютого близько 1:50 команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух з боку Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки 4-го реактора колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК влучив безпілотний літальний апарат”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МАГАТЕ, співробітники пожежної безпеки та транспортні засоби відреагували оперативно. За даними МАГАТЕ, рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним та стабільним.

За словами голови організації Рафаеля Гроссі, ця атака і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС “підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки”.

“Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності”, – сказав він.

Як підкреслив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, удар відбувся у день відкриття Мюнхенської конференції.

“Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон”, – написав Єрмак.

У Міненерго України закликали МАГАТЕ терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим атакам на ядерні об’єкти.

“З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар’єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону”, – наголосили в Міненерго.