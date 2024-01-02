Атака рф була спрямована проти цивільної інфраструктури – Шмигаль

Масштабна терористична атака Росії 2 січня була спрямована проти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Масштабна терористична атака Росії проти цивільної інфраструктури”, – зазначив він.

“Спочатку дрони-камікадзе, потім 4 години атаки ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину”, – додав глава уряду.

Наразі енергетики, рятувальники, медики, поліціянти та всі служби працюють на місцях.

“Дякуємо силам ППО за безустанну роботу і професіоналізм. Російські терористи обов’язково заплатять за все те зло, яке вони принесли в Україну”, – наголосив Денис Шмигаль.