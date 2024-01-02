Суспільство

Атака рф була спрямована проти цивільної інфраструктури – Шмигаль

2 Січня 2024 13:45
читать на русском →
Шмигаль, атаки ворога

Масштабна терористична атака Росії 2 січня була спрямована проти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Масштабна терористична атака Росії проти цивільної інфраструктури”, – зазначив він. 

“Спочатку дрони-камікадзе, потім 4 години атаки ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину”, – додав глава уряду.

Наразі енергетики, рятувальники, медики, поліціянти та всі служби працюють на місцях.

“Дякуємо силам ППО за безустанну роботу і професіоналізм. Російські терористи обов’язково заплатять за все те зло, яке вони принесли в Україну”, – наголосив Денис Шмигаль.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2024 12:08

Окупанти випустили по Україні 99 ракет, з них – 10 “Кинджалів” − Залужний
2 Січня 2024 11:30

Зеленський повідомив про кількість загиблих і поранених після масованого ракетного удару по Україні
2 Січня 2024 11:23

Внаслідок ракетного удару по Києву троє людей загинуло, 38 постраждало
2 Січня 2024 10:47

Внаслідок масованого ракетного удару по Харкову загинула жінка, понад 40 поранених
2 Січня 2024 09:05

Масований удар по Харкову: одна людина загинула, понад 20 поранених
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки