Суспільство

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 13
23 Вересня 2024 07:50
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запоріжжя, обстріл
Наслідки атаки / МВС України

В результаті нічної атаки на Запоріжжя постраждало 13 людей, серед них дитина.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець», – йдеться в дописі.

Загалом впродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам’янському та П’ятихатках.

209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялось, вчора ввечері ворог атакував Запоріжжя, попередньо, КАБами.

Пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.


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