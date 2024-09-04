Суспільство

Атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 45
4 Вересня 2024 11:16
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Львів, ракетний удар
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

До лікарень Першого медоб’єднання Львова доставили 45 людей, які отримали поранення внаслідок атаки росіян.

Семеро з них – діти, повідомили у пресслужбі медичного закладу.

Життю дітей нічого не загрожує, жоден з маленьких пацієнтів не перебуває у важкому стані, додали в лікарні.

11 пацієнтів в момент прибуття до лікарні були у критичному стані.

“Розгорнуті операційні. Працюють травматологічні медичні бригади. Просто зараз у 6 операційних рятують життя критичних пацієнтів”, – зазначила медична директорка Першого медоб’єднання Львова Наталія Матолінець.

За словами медичної директорки характер травм – це вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також є пацієнти з пораненнями внутрішніх органів, травмами легень та судин.


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