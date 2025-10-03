        Суспільство

        Атака дронів на НПЗ в Орську: на місці працюють військові та екстрені служби

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 13:07
        НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" / Фото: РосЗМІ
        В Оренбурзької області Росії повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, удар був нанесений по НПЗ у місті Орськ на відстані 1400 км від російсько-українського кордону.

        Відео атаки публікують місцеві пабліки.

        Як повідомляє ASTRA, ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод “Орскнефтеоргсинтез”.

        Мер Орська Артем Воробйов заявив, що після атаки у місті працюють військові. Раніше він писав у Telegram-каналі про загрозу ударів дронами.

        Губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев підтвердив “спробу атаки одного з промислових об’єктів”. За його словами, постраждалих серед населення немає, технологічні процеси на підприємстві не порушені, а на місці працюють екстрені служби.


