Атака дронів на НПЗ в Орську: на місці працюють військові та екстрені служби

В Оренбурзької області Росії повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, удар був нанесений по НПЗ у місті Орськ на відстані 1400 км від російсько-українського кордону.

Відео атаки публікують місцеві пабліки.

Як повідомляє ASTRA, ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод “Орскнефтеоргсинтез”.

Мер Орська Артем Воробйов заявив, що після атаки у місті працюють військові. Раніше він писав у Telegram-каналі про загрозу ударів дронами.

Губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев підтвердив “спробу атаки одного з промислових об’єктів”. За його словами, постраждалих серед населення немає, технологічні процеси на підприємстві не порушені, а на місці працюють екстрені служби.