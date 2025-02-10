Атака дронів на Афіпський НПЗ в Краснодарському краї: що відомо

Вночі 10 лютого у Краснодарському краї заявили про атаку БпЛА. Росіяни скаржаться на вибухи в Краснодарі та в районі Афіпського НПЗ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як зазначив керівник ЦПД, Афіпський нафтопереробний завод – один із ключових НПЗ Росії, що має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік.

“Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку. Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об’єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії”, – написав Коваленко.

За даними російського міністерства оборони, вночі сім БпЛА знищили над територією Краснодарського краю, три – над територією Брянської області, два – над Ростовською областю, один безпілотник – над Курською областю і ще один – у небі тимчасово окупованого Криму.