Арнольда Шварценеггера затримали на митниці в аеропорту Мюнхена

В аеропорту Мюнхена під час митного огляду затримали актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

За інформацією видання, 76-річний актор планував вирушити з Мюнхена до австрійського Кіцбюеля, де проходить Всесвітній кліматичний саміт.

Під час митного огляду у Шварценеггера знайшли дорогий годинник швейцарського люксового бренду Audemars Piguet. У публікації Bild йдеться, що актор збирався продати годинник на аукціоні. Годинник, як стверджує Bild, виготовлено на замовлення спеціально для Шварценеггера. Його вартість становить 20 тисяч євро.

“Ми проводимо розслідування проти Арнольда Шварценеггера на предмет ухилення від сплати податків. Йому слід було зареєструвати годинник, тому що це імпорт”, – сказав Bild представник мюнхенської митниці Томас Майстер.