Армія РФ завдала 91 удар по Соледару за добу

Представник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі українського телебачення про ситуацію у Соледарі.

За його словами, російська армія відчайдушно штурмує місто вже кілька тижнів.

“У Соледарі ведуться бойові дії, ворог зосередив там основні зусилля. Насамперед “вагнерівців” та підрозділи інших видів [військ] РФ. Завдає постійних ударів, зокрема, за добу 91 удару артилерійського завдано по самому Соледару. Українські ракетні війська та артилерія максимально намагаються вибити ворога, у тому числі артилерією та ракетами було знищено понад 100 окупантів за добу”, – сказав Череватий.