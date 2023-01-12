Політика

Армія РФ завдала 91 удар по Соледару за добу

12 Січня 2023 17:47
45
бахмут

Представник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі українського телебачення про ситуацію у Соледарі.

За його словами, російська армія відчайдушно штурмує місто вже кілька тижнів.

“У Соледарі ведуться бойові дії, ворог зосередив там основні зусилля. Насамперед “вагнерівців” та підрозділи інших видів [військ] РФ. Завдає постійних ударів, зокрема, за добу 91 удару артилерійського завдано по самому Соледару. Українські ракетні війська та артилерія максимально намагаються вибити ворога, у тому числі артилерією та ракетами було знищено понад 100 окупантів за добу”, – сказав Череватий.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2023 18:35
112

ЗСУ знищили комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів ворога – Генштаб
12 Січня 2023 19:59
28

Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза
12 Січня 2023 18:47
88

УАФ відмовилася від послуг Петракова
12 Січня 2023 18:00
130

98-річний спортсмен з Харкова зіграв на благодійному матчі Australian Open
12 Січня 2023 17:40
44

БМП “Мардер” надійдуть в Україну до кінця кварталу – Міноборони Німеччини
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки