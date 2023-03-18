Харків

Армія РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині, пошкоджені 20 будинків

18 Березня 2023 09:37
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харків, обстріли

Впродовж минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Застосовували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети та ракети С-300.

Під ворожим вогнем опинилися: Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти, повідомляють у Харківській ОДА.

Напередодні ворог завдав два ракетні удари по селищу міського типу Великий Бурлук, Куп’янського району. Одна з ракет влучила у подвір’я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх домоволодінь та господарські споруди.

Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції. Також пошкоджено пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та житлові будинки. Постраждалих не було.

На Харківщині тривають роботи з розмінування територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 2,5 га площ. Виявили та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

«На лінії зіткнення наші військові дають відсіч будь-яким спробам ворога покращити своє тактичне положення та завдають окупантам відчутних втрат. Харківщина під надійним захистом. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


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