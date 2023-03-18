Армія РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині, пошкоджені 20 будинків

Впродовж минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Застосовували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети та ракети С-300.

Під ворожим вогнем опинилися: Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти, повідомляють у Харківській ОДА.

Напередодні ворог завдав два ракетні удари по селищу міського типу Великий Бурлук, Куп’янського району. Одна з ракет влучила у подвір’я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх домоволодінь та господарські споруди.

Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції. Також пошкоджено пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та житлові будинки. Постраждалих не було.

На Харківщині тривають роботи з розмінування територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 2,5 га площ. Виявили та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

«На лінії зіткнення наші військові дають відсіч будь-яким спробам ворога покращити своє тактичне положення та завдають окупантам відчутних втрат. Харківщина під надійним захистом. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.