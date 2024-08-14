Суспільство

Армія рф атакувала об’єкти Укренерго на півдні й півночі
14 Серпня 2024 11:31
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обстріл, Укренерго
Ілюстративне фото / AP

Вранці 14 серпня окупанти атакували об’єкт системи передачі електроенергії на півдні України.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на півночі країни уночі російські безпілотники атакували об’єкт обленерго. Знеструмлювалися споживачі на Чернігівщині, на ранок енергетики їх заживили.

Повідомляється також, що станом на 09:30 14 серпня споживання електроенергії на 1% нижче порівняно із показниками попередньої доби. Учора добовий максимум споживання був зафіксований у вечірні години і був на 2,4% вищим, ніж 12 серпня.

У вівторок на запит НЕК «Укренерго» Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.


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