Суспільство

Армія Ізраїлю знищила шістьох бойовиків ХАМАС

17 Січня 2024 11:06
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ізраїль

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що внаслідок ізраїльських ударів у секторі Гази було вбито шістьох бойовиків ХАМАС, зокрема офіцера, який відповідав за допит підозрюваних у шпигунстві.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться про Білала Нофала, що його було вбито під час авіаудару, здійсненого військовими, на основі інформації, наданої Службою розвідки.

Зазначається, що Нофал «відповідав за допит осіб, підозрюваних у шпигунстві проти ХАМАС в південній частині Гази», також він «розробив методи допиту та розслідування», які використовував ХАМАС.

«Його вбивство суттєво вплине на здатність терористичної організації розвивати та нарощувати свої можливості», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ізраїльські військові повідомили про знищення групи з трьох бойовиків у місті Хан-Юніс, а ще двоє терористів були вбиті під час авіаудару в центрі Гази.


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