Армія Ізраїлю розпочала новий наступ у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.

Про це повідомляє Times of Israel.

Новий наступ ЦАХАЛ має на меті зруйнувати військову структуру ХАМАС в районі Хан-Юніса.

Наступ почався вчора серією авіаударів по об’єктах ХАМАС у цьому районі, в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Військові заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС, в тому числі кілька командирів, були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об’єктів ХАМАС.

Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти, аванпости та об’єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.

У районі Хан-Юніса, на відміну від більшої частини північної Гази, є багато укриттів для цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні особи, а також про лікарні, і вона намагатиметься не завдавати їм шкоди під час своїх операцій.