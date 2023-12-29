Аргентина відмовилася від вступу в БРІКС

Президент Аргентини Хав’єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС.

Про це повідомляє видання Political Lore.

Зазначається, що Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту РФ Володимиру Путіну, в яких повідомив про відмову Аргентини від приєднання до БРІКС.

Президент Аргентини також поінформував про це рішення бразильського колегу Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та президента ПАР Сіріла Рамафосу.

Мілей неодноразово заявляв, що у своїй зовнішній політиці має намір зосередитися на зв’язках із США, а не на країнах БРІКС. За його словами, Аргентина має відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.

Видання зазначає, що останніми днями в центрі Буенос-Айреса проходять мітинги проти реформ, запланованих Мілеєм. Сам президент погрожував застосувати силу проти протестувальників, які блокуватимуть реформи.