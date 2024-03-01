Політика

Аргентина передала Україні партію гелікоптерів, – FT

1 Березня 2024 20:27
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допомога, аргентина
Аргентинський Ми-171Е / Фото: Fuerza Aérea Argentina

Новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей передав в розпорядження Збройних сил України дві модифіковані версії російського гелікоптера Мі-17.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Мова йде про два борти Мі-17 в арктичній модифікації, які були замовлені у Росії у 2011 році. Спочатку договір з Росією був більшим, але пізніше Аргентина відмовилася від подальших закупівель.

“Мілей визначив пріоритетними альянси з “країнами, які захищають свободу”, – США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва”, – йдеться у матеріалі видання.


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