Арештовано майно керівництва АТ “Мотор Січ” на майже 1 млрд грн

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у ході розслідування кримінального провадження накладено арешт на майно президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів – нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн. Серед арештованого – 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ «Мотор Банк», яка належить керівнику «Мотор Січі». А також пакети акцій декількох українських підприємств.

Розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ «Мотор Січ» та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває. Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Нагадаємо, за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Заходи з викриття здійснювали співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ спільно з Департаментом захисту суспільства і держави Нацполіції України.