Арабське ЗМІ заявило, нібито українці воюють у Секторі Гази. МЗС відповіло

Телеканал Arab TV заявив, нібито українців воюють у складі армії Ізраїлю у Секторі Гази.

Канал опублікував у соцмережах відео, де кілька чоловіків у військовій формі розмовляють російською. На тлі видно руйнування та чути звуки пострілів.

Чоловіки не представляються, утім Arab TV титрував їх як «українців, які воюють у рядах ізраїльської армії у Секторі Гази». Більше жодних деталей не наведено.

Вотермарка на відео співпадає з юзернеймом певного Telegram-каналу, створеного у березні, який ведеться українською мовою. У першому дописі каналу зазначається, що його ведуть колишні бійці-іноземці з Ізраїля та Італії, які начебто брали участь у боях за Україну. Канал прописаний в описі як «благодійна організація», серед публікацій — фото та відео ізраїльських військових.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на допис Arab TV зауваженням, що Україна не відправляла своїх військових ні в Сектор Гази, ні в інший регіон світу.

«Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, Arab TV говорить про громадян Ізраїлю українського чи слов’янського походження, не пов’язаних з Українською державою. Ми сподіваємося на швидкий мир на Близькому Сході», — пише Ніколенко.