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Apple відмовиться від Touch ID, – ЗМІ

23 Листопада 2023 19:28
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Apple

Американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

Про це повідомляє MacRumors.

Видання повідомляє, що більша частина обладнання Apple, яке спочатку використовували для виробництва мікросхем, необхідних для Touch ID в iPhone, наразі остаточно зупинена.

При цьому єдині пристрої, що залишилися, використовуються для iPhone SE третього покоління, що дає змогу припустити, що Apple не планує відроджувати Touch ID як метод аутентифікації на iPhone у найближчому майбутньому.

Видання зазначає, що жодних чуток, які заслуговують на довіру, про повернення технології сканування відбитків пальців Apple в лінійку iPhone 16 поки що немає.

Водночас повідомляється, що iPhone SE четвертого покоління буде оснащений системою Face ID, замінивши останню модель iPhone, в якій досі використовується Touch ID. Проте продовжують ширитися чутки про те, що Apple працює над технологією сканування відбитків пальців під дисплеєм, яка може з’явитися приблизно у 2026 році – у ті самі терміни, коли компанія нібито планує перенести Face ID під дисплей пристрою.


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