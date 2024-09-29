Техно

Apple відмовилася фінансувати OpenAI
29 Вересня 2024 11:32
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Apple, ChatGPT
Магазин Apple Store / Фото Zuma Press

Компанія Apple вийшла з переговорів про участь у фінансуванні OpenAI – розробника ChatGPT, пише The Wall Street Journal із посиланням на близьке до переговорів джерело.

Як зазначає видання, йшлося про той рідкісний випадок, коли Apple обговорювала можливість фінансових вкладень в іншу велику високотехнологічну компанію.

У фінансуванні OpenAI, повідомляє WSJ, як і раніше, збираються брати участь інші найбільші компанії Кремнієвої долини – Microsoft і Nvidia, а також венчурна компанія Thrive Capital, інвестиційна Tiger Global Management і компанія MGX, підтримувана владою ОАЕ.

Thrive Capital планує вкласти в розробника ChatGPT близько 1 мільярда доларів. Таку ж суму, за даними видання, збирається надати і Microsoft, від якого OpenAI вже отримала 13 мільярдів доларів.

Загалом під час чергового раунду фінансування OpenAI, нагадує видання, планується залучити до 6,5 мільярда доларів.

OpenAI залучає фінансування на тлі триваючої реорганізації з некомерційної в комерційну компанію, нагадує WSJ. Компанію покинули низка ключових співробітників.


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