Техно

Apple оголосила, що проведе 12 вересня презентацію. На ній покажуть перші айфони із роз’ємом USB-C

29 Серпня 2023 20:45
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Apple

Компанія Apple повідомила на своєму сайті, що 12 вересня проведе презентацію під слоганом Wonderlust («Жага чудес»). Вона розпочнеться о 10 ранку за тихоокеанським часом (20:00 за Київським). Трансляція буде доступна на сайті apple.com та у додатку Apple TV.

Як повідомляє Bloomberg, на презентації представлять чотири моделі iPhone 15. Старші моделі, за  даними агентства, будуть виконані з титану, а всі моделі вперше в історії Apple отримають порт USB-C замість звичного роз’єму Lightning. У пару до айфонів компанія може представити навушники AirPods, також із роз’ємом USB-C. Також на презентації, як очікується, покажуть розумний годинник нового покоління.


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