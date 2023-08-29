Apple оголосила, що проведе 12 вересня презентацію. На ній покажуть перші айфони із роз’ємом USB-C

Компанія Apple повідомила на своєму сайті, що 12 вересня проведе презентацію під слоганом Wonderlust («Жага чудес»). Вона розпочнеться о 10 ранку за тихоокеанським часом (20:00 за Київським). Трансляція буде доступна на сайті apple.com та у додатку Apple TV.

Як повідомляє Bloomberg, на презентації представлять чотири моделі iPhone 15. Старші моделі, за даними агентства, будуть виконані з титану, а всі моделі вперше в історії Apple отримають порт USB-C замість звичного роз’єму Lightning. У пару до айфонів компанія може представити навушники AirPods, також із роз’ємом USB-C. Також на презентації, як очікується, покажуть розумний годинник нового покоління.