Apple і Meta обговорили партнерство в галузі штучного інтелекту

Материнська компанія Facebook Meta Platforms обговорює можливість інтеграції генеративної моделі штучного інтелекту Meta в нещодавно анонсовану систему штучного інтелекту для iPhone компанії Apple, повідомляє в неділю газета The Wall Street Journal.

Крім Google і Meta, ШІ-стартапи Anthropic і Perplexity також ведуть переговори з Apple про впровадження свого генеративного ШІ в Apple Intelligence, повідомляє видання з посиланням на людей, знайомих із питанням.

Обговорення ще не завершене і може зірватися, зазначає WSJ, додаючи, що угоди з Apple допоможуть АІ-компаніям набути ширшого поширення своїх продуктів.

Розмір потенційної фінансової вигоди незрозумілий, але переговори передбачають продаж компаніями ШІ преміум-підписки на свої послуги через Apple Intelligence, ідеться в повідомленні.

Цього місяця виробник iPhone оголосив про довгоочікувану стратегію в галузі штучного інтелекту, заявивши, що інтегрує нову технологію Apple Intelligence у свій набір застосунків, включно з Siri, і принесе на свої пристрої чат-бот ChatGPT від OpenAI, підтримуваного Microsoft.