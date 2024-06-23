Техно

Apple і Meta обговорили партнерство в галузі штучного інтелекту
23 Червня 2024 13:46
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Apple, Meta, штучний інтелект
Apple пропонує компаніям, що розробляють генеративний штучний інтелект, перевагу в поширенні завдяки своїм смартфонам iPhone / Фото Bloomberg News

Материнська компанія Facebook Meta Platforms обговорює можливість інтеграції генеративної моделі штучного інтелекту Meta в нещодавно анонсовану систему штучного інтелекту для iPhone компанії Apple, повідомляє в неділю газета The Wall Street Journal.

Крім Google і Meta, ШІ-стартапи Anthropic і Perplexity також ведуть переговори з Apple про впровадження свого генеративного ШІ в Apple Intelligence, повідомляє видання з посиланням на людей, знайомих із питанням.

Обговорення ще не завершене і може зірватися, зазначає WSJ, додаючи, що угоди з Apple допоможуть АІ-компаніям набути ширшого поширення своїх продуктів.

Розмір потенційної фінансової вигоди незрозумілий, але переговори передбачають продаж компаніями ШІ преміум-підписки на свої послуги через Apple Intelligence, ідеться в повідомленні.

Цього місяця виробник iPhone оголосив про довгоочікувану стратегію в галузі штучного інтелекту, заявивши, що інтегрує нову технологію Apple Intelligence у свій набір застосунків, включно з Siri, і принесе на свої пристрої чат-бот ChatGPT від OpenAI, підтримуваного Microsoft.


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