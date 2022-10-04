AP: З початку повномасштабної агресії Росія вкрала українського зерна на півмільярда доларів

Агентство Associated Press повідомило, що згідно з даними розслідування, в рамках якого журналісти видання вивчали супутникові знімки, документи, дані транспондерів та повідомлення в соцмережах, від початку повномасштабної агресії РФ викрала українське зерно на півмільярда доларів.

Журналісти змогли відстежити понад 30 суден, які загалом здійснили близько 50 рейсів із краденим в Україні зерном, до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Як приклад, агентство Associated Press у своєму матеріалі розібрало маршрут судна «Лаодикія». Повідомляється, що наприкінці липня судно пришвартувалося у порту міста Тріполі у Лівані. Варто зазначити, що Бейрут відкинув заяви Києва про те, що “Лаодикія” перевозить крадене зерно. Влада Лівану стверджувала, що товар на судно був завантажений у порту Кавказ у Ростовській області, проте супутникові знімки говорять про те, що судно вирушило з Феодосії в окупованому Криму. Найімовірніше зерно на окупований півострів потрапило з Мелітополя, захопленого російськими військами у перші дні війни. Звертається увага, що на різних відеозаписах, зроблених у Мелітополі та під час вивантаження у Лівані, видно ідентичні мішки.

Associated Press зазначає, що до контрабанди також була причетна «Об’єднана суднобудівна корпорація», яка через свою дочірню компанію Crane Marine Contractor купила три вантажні судна за кілька тижнів до вторгнення військ РФ.

Перевантаження українського зерна найчастіше відбувається прямо в море, зокрема великі вантажні судна знімаються з якоря біля берегів РФ і зустрічаються у відкритому морі з дрібними суднами, які вивозять зерно з кримських портів. Після цього ці великі судна доставляють зерно до таких країн, як Єгипет, Лівія, Ірак, Саудівська Аравія.

Автори розслідування також стверджують, що одержувачами краденого зерна в тому числі могла бути влада Туреччини, яка намагається виступати посередником у переговорах між Україною та Росією. При цьому МЗС Туреччини зазначає, що Анкара не знайшла жодних доказів незаконного вивезення зерна.

Як відомо, Україна – один із найбільших у світі експортерів зерна. 2021 року країна продала зернових на 12,4 млрд доларів. Після початку повномасштабної агресії РФ вивезення зерна морем було блоковано російським флотом. У липні за посередництва Туреччини та ООН РФ та Україна уклали угоду, яка дозволила відновити експорт.