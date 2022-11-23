AP: А де Путін?

Коли найвище військове керівництво Росії оголосило по телебаченню про відведення військ з Херсона на півдні України, у залі не було однієї важливої ​​людини – президента Володимира Путіна.

Коли міністр оборони Сергій Шойгу та командувач російських сил в Україні генерал Сергій Суровікін 9 листопада холодно викладали перед камерами причини відступу, Путін відвідував неврологічний центр у Москві, спостерігаючи, як лікар проводить хірургічну операцію на головному мозку, пише Associated Press.

Пізніше того ж дня Путін виступив на іншому заході, але ніяк не згадав про події в Херсоні, які вважаються найпринизливішим відступом Росії в Україні.

У наступні дні він взагалі привселюдно не коментував цю тему.

Путін замовк у той час, коли Росія стикається зі зростаючими невдачами в ході майже дев’ятимісячних боїв. Російський лідер, схоже, делегував повідомлення поганих новин іншим.

Ходили чутки, що раніше Путін особисто курирував хід військової кампанії в Україні і віддавав бойові накази генералам, але тепер все виглядає так, ніби він зосереджений на чому завгодно, окрім війни.

Він обговорював з урядовцями процедури банкрутства та проблеми автомобільної індустрії, говорив з губернатором із Сибіру про збільшення інвестицій у його регіон, вів телефонні розмови зі світовими лідерами та зустрічався з новим президентом Російської академії наук.

Нещодавно Путін провів по відеозв’язку нараду, присвячену меморіалам Другої світової війни. Це сталося того дня, коли, як планувалося, він виступить на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії. Однак він не лише вирішив не приїжджати, але навіть відмовився від участі у відеозв’язку та не направив записане звернення.

Нарада щодо меморіалів Другої світової війни була єдиним заходом останніх днів, на якому згадувалися українські міста. Але не Херсон…

Після наради Путін підписав укази про присвоєння окупованим містам Мелітополь та Маріуполь звання «Місто військової слави», а Луганську – «Місто трудової доблесті».

Незалежний політолог Дмитро Орєшкін пояснює мовчання Путіна тим фактом, що він побудував політичну систему за образом тієї, що існувала в СРСР, в якій «вождь» за визначенням не робить помилок.

«Путін та путінська система побудована так, що вина за всі поразки покладається на когось іншого: ворогів, зрадників, ніж у спину, глобальну русофобію – все, що завгодно, – сказав Орєшкін. – Тож якщо він десь програє, то, по-перше, це неправда, а по-друге, це не він».

Прокремлівський політолог Сергій Марков написав у Facebook, що телефонні переговори Путіна з лідерами Вірменії та Центральноафриканської Республіки на тлі відходу з Херсона «лякають більше, ніж сама трагедія Херсона».

“Я навіть не повірив спочатку цієї новини, настільки вона неймовірна … Демонстрація повного усунення”, – написав він.