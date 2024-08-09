Суспільство

Антимонопольний комітет визначив умови придбання цементних заводів Buzzi компанією CRH

9 Серпня 2024 15:48

Міжнародна компанія CRH отримає можливість придбати два цементних заводи Buzzi за умови виконання ряду зобов’язань, включаючи інвестиції в інфраструктуру. Деталі опубліковані на сайті АМКУ.

Антимонопольний комітет України розглядає заявку міжнародної компанії CRH на придбання двох цементних заводів, “Волинь-цемент” та “Югцемент”, що належать італійській Buzzi через дочірню структуру “Дікергофф цемент Україна”. Заявка була подана у вересні 2023 року. Вартість угоди оцінюється у 100 мільйонів євро.

Першого серпня АМКУ завершив маркет-тест, включаючи опитування споживачів, учасників ринку цементу та експертів, для оцінки цієї угоди. Використання маркет-тесту є рідкісним інструментом, який зазвичай застосовується при великих угодах злиття та поглинання.

Список умов включає передачу 25-28% акцій ПрАТ “Дікергофф цемент Україна” третій незалежній стороні протягом 9 місяців після завершення угоди.

CRH також зобов’язується регулярно інформувати державного регулятора про передачу активів, обсяги виробництва та постачання цементу.

Компанія планує зберегти виробничі потужності обох заводів, забезпечити рівні умови та ринкові ціни для споживачів. Крім того, CRH інвестуватиме у модернізацію заводів, зберігатиме робочі місця та покращуватиме умови праці для співробітників.

На тлі світової фінансової кризи та обвалу фондових ринків, що ускладнює інвестиції в Україну, вкладення від CRH є важливим позитивним сигналом. Експерти зазначають, що ця угода має велике значення для відбудови країни. Цемент є ключовим будівельним матеріалом, і залучення іноземного інвестора, готового інвестувати у внутрішнє виробництво, допоможе уникнути дефіциту під час відновлення країни.

Максим Нефьодов, директор з інноваційних рішень KSE Institute:

“Відбудова України – це велика можливість для всіх компаній в секторі будівельних матеріалів в країні. Це не лише суттєве збільшення обсягу потреб на фоні ускладнення імпортної логістики, але і нові стандарти будівництва з врахуванням build-back-better принципів. Ті бізнеси, які будуть готові до подібного виклику, зможуть не тільки наростити обсяги, але і отримають стимул для переходу на новий рівень з точки зору енергоефективності, екологічності, тощо”.

CRH — міжнародна група компаній з головним офісом в Ірландії, один з найбільших у світі виробників будівельних рішень та матеріалів. В Україні вона працює під брендом CEMARK. З 1999 року компанія інвестувала близько 500 мільйонів доларів в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення CRH вклала 80 мільйонів доларів, в тому числі 34 мільйони у зведення цементного терміналу на Київщині. У 2022 році CRH зробила найбільшу в Україні корпоративну пожертву через ЮНІСЕФ у розмірі понад 1 млн доларів.


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