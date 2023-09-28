Економіка

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство

28 Вересня 2023 19:57
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Оборонний концерн Rheinmetall отримав дозвіл від антимонопольного відомства Німеччини на створення спільного підприємства з “Українська оборонна промисловість”.

Про це повідомляється на сайті німецького концерну.

28 вересня Федеральне антимонопольне відомство Німеччини (Bundeskartellamt) розчистило шлях для створення спільного підприємства між Rheinmetall Landsysteme GmbH та АТ “Українська оборонна промисловість” в Києві. Заялвяється, що відповідні дозволи від інших відомств вже отримано, і очікується, що вони будуть надані найближчим часом.

“Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів. На початковому етапі він працюватиме виключно в Україні. Бундескартелламт схвалив транзакцію протягом одного місяця”, – йдеться у прес-релізі Німецького федерального відомства по боротьбі з картелями від 28 вересня 2023 року.

Співпраця між Rheinmetall та українською оборонною промисловістю спрямована на зміцнення оборонного сектору України та, зрештою, національної безпеки країни шляхом поступової розбудови спільного потенціалу в галузі оборонних технологій.


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