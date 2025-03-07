Суспільство

Антициклон принесе тепло: де завтра в Україні очікувати до +20 °C
7 Березня 2025 22:02
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Одеська кірха / Фото: pixabay
Одеська кірха / Фото: pixabay

У суботу, 8 березня, в Україні пануватиме сонячна та тепла погода. Удень повітря прогріється з  +13 до +18 °C, а на Прикарпатті місцями й до +20 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Завтра погоду в Україні зумовлюватиме антициклон, який впродовж доби переміщатиметься у східному напрямку. У зв’язку з цим, погода буде сонячною та теплою”, – йдеться в повідомленні.

Вітер прогнозують помірний, з південного сходу.

Температура вночі коливатиметься -2…+3 °C.

Удень очікується +13…+18 °C, на Прикарпатті до +20 °C, на узбережжі морів +9…+14 °C.

Погодна мапа України 8 березня / Фото: Укргідрометцентр

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