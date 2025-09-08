“Антарктида” Птушкіна встановила касовий рекорд серед українських документальних фільмів

Документальний фільм Антона Птушкіна “Антарктида” встановив новий касовий рекорд серед українських документальних стрічок. За перші вихідні прокату картина зібрала понад 7,2 мільйона гривень.

За даними Forbes Ukraine, у період із 4 по 7 вересня глядачі мережі кінотеатрів Multiplex придбали понад 25 тисяч квитків загальною вартістю 4,87 мільйона гривень.

Реклама

Реклама

Ще близько 11 тисяч відвідувачів переглянули фільм у мережі “Планета кіно”, що принесло 2,3 мільйона гривень.

Попередній рекорд також належав Птушкіну — його стрічка “Ми, наші улюбленці та війна” у квітні 2024 року зібрала 2,3 мільйона гривень за перший вікенд. До цього лідирували “Яремчук: Незрівнянний світ краси” (1,9 мільйона), “Перший код” (975 тисяч) та “20 днів у Маріуполі” (531 тисяча).

“Антарктида” стала другим повнометражним документальним проєктом Птушкіна. У березні 2025 року блогер вирушив на Південний полюс, щоб показати роботу українських полярників на станції “Академік Вернадський”.