Ангина: советы при боли в горле

При ангине общим признаком инфекции является боль в горле. С этими советами боль можно унять, но не забывайте обращаться к врачу.

Болит горло? Сложно глотать? Обычно за этим стоят вирусы – примерно в 70 процентах случаев, – утверждают врачи. Возбудители поражают слизистую оболочку в горле, ткань становится воспаленной и восприимчивой к боли. Антибиотики не помогают против вирусов, вместо этого применяются препараты от ангины, а естественные меры могут облегчить симптомы болезни.

Специалисты выделяют пять основных правил при ангине:

обильное питьё;

тепло вокруг шеи;

полоскание;

витамин С;

гигиена.

Иногда эти пять правил помогают организму справиться с болезнью самостоятельно.

Конфеты или леденцы

В отличие от препаратов от ангины работают они следующим образом. Конфеты или леденцы стимулируют выделение слюны. Слизистая оболочка увлажняется, боли притупляется. То есть сам процесс сосания – важнее ингредиентов.

Однако некоторые растения доказали свою ценность. Например, ирландский мох. Его экстракт образует дополнительную защитную пленку на воспаленной слизистой оболочке.

Неплохо проявил себя спрей “от горла” Тантум Верде – он действует и как обезболивающее средство, и как противовоспалительное.

Много пить

Благодаря обильному питью слизистые оболочки горла остаются влажными. Альтернативой воде являются лечебные чаи из аптеки – например, с шалфеем, ромашкой или чабрецом. В то же время специалисты не советуют мятный чай из-за его резкости.

Ни в коем случае не пейте горячим! Дайте чаю немного остыть, чтобы он не раздражал слизистые оболочки.

Когда к врачу?

В случае появления одышки – немедленно. Или, если боль не проходит в течение шести дней, становится хуже, появляется лихорадка. В 30 процентах случаев за болью в горле стоят бактериальные инфекции, в этом случае применяют эффективные лекарства от ангины и антибактериальную терапии.

Тупая боль

Для более тяжелых симптомов существуют средства, обеспечивающие местную анестезию, такие как леденцы или растворы для полоскания горла с бензокаином или лидокаином. Позвольте аптеке Доброго Дня проконсультировать вас по выбору препаратов от ангины и их применению.

Если боль очень сильная, вы можете принять парацетамол или ибупрофен в виде таблеток, но только при условии, что вы хорошо переносите лекарства.

Держите шею в тепле

Лучше всего накинуть на шею шарф – тепло снаружи помогает выздоровлению. Когда шея содержится в тепле – ткань лучше кровоснабжается, а иммунные клетки быстрее достигают очага воспаления. Однако чрезмерного потоотделения лучше избегать.

Дыхание

Ингаляции теплым паром, например эфирными маслами ромашки или эвкалипта, сохраняют влажность дыхательных путей и иногда облегчают боль. Что касается лекарства от ангины для детей – помните, эфирные масла являются для малышей табу – они могут вызвать у них одышку.

Проветривание и сон

Горячий воздух высушивает слизистую горла, делая ее восприимчивой к вирусам. Поэтому следите за тем, чтобы в помещении была достаточная влажность и регулярно проветривайте.

При любой простуде всегда действует следующее правило: высыпайтесь и не занимайтесь физическими упражнениями, иначе вирус может распространиться на сердечную мышцу. Но в прогулке на свежем воздухе нет ничего плохого. При этом не забывайте говорить тихо, не курить и избегать острой пищи.

Полоскание

Растворы для полоскания вымывают микробы. Для этого также подойдет остывший чай из шалфея или ромашки. Также можно полоскать горло соленой водой. Просто растворите чайную ложку поваренной соли в 250 миллилитров воды, прополоскайте и выплюньте раствор.

Будьте здоровы!