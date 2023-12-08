Андрія Шевченка висунули на пост президента Української асоціації футболу

Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) висунув кандидатуру Андрія Шевченка на пост президента Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомляється на сайті організації.

У кінці листопада УАФ анонсувала проведення позачергового Конгресу, на якому планують обрати нового президента організації. Захід відбудеться 25 січня 2024 року.

Чинний президент УАФ Андрій Павелко з червня 2023 року перебуває під вартою без права внесення застави. Причиною арешту стала підозра у розкраданні коштів у справі будівництва заводу з виробництва штучної трави, яку відкрили ще у 2019 році.

Колишній головний тренер збірної України з футболу та найкращий бомбардир в історії команди Андрій Шевченко наразі не робив заяв щодо участі у виборах президента УАФ. Члени асоціації мають подати кандидатури за три тижні до старту конгресу.

“Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу проголосував за свого земляка, видатного вітчизняного футболіста-рекордсмена Андрія Шевченка, уродженця села Двірківщина Яготинського району”, — йдеться у заяві КОАФ.

Одночасно члени виконкому КОАФ обрали делегатів на Конгрес. Окрім Шевченка, Київщину представлятимуть голова КОАФ, президент “Колоса” Андрій Засуха та виконавчий директор організації Євгеній Євсеєв.