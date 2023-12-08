Спорт

Андрія Шевченка висунули на пост президента Української асоціації футболу

8 Грудня 2023 18:02
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футбол

Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) висунув кандидатуру Андрія Шевченка на пост президента Української асоціації футболу (УАФ). 

Про це повідомляється на сайті організації.

У кінці листопада УАФ анонсувала проведення позачергового Конгресу, на якому планують обрати нового президента організації. Захід відбудеться 25 січня 2024 року.

Чинний президент УАФ Андрій Павелко з червня 2023 року перебуває під вартою без права внесення застави. Причиною арешту стала підозра у розкраданні коштів у справі будівництва заводу з виробництва штучної трави, яку відкрили ще у 2019 році.

Колишній головний тренер збірної України з футболу та найкращий бомбардир в історії команди Андрій Шевченко наразі не робив заяв щодо участі у виборах президента УАФ. Члени асоціації мають подати кандидатури за три тижні до старту конгресу.

“Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу проголосував за свого земляка, видатного вітчизняного футболіста-рекордсмена Андрія Шевченка, уродженця села Двірківщина Яготинського району”, — йдеться у заяві КОАФ.

Одночасно члени виконкому КОАФ обрали делегатів на Конгрес. Окрім Шевченка, Київщину представлятимуть голова КОАФ, президент “Колоса” Андрій Засуха та виконавчий директор організації Євгеній Євсеєв.


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