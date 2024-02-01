Суспільство

Вчений Андрій Пархоменко: Користь та шкода хімічних добавок у їжу

1 Лютого 2024 15:15
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Експертна думка Андрія Пархоменка: Добавки в їжу - користь та шкода для здоров'я людини

З постійним розширенням асортименту продуктів харчування на полицях супермаркетів стає важливіше розуміти, як впливають різні добавки на наше здоров’я. Хімічні добавки, що широко використовуються в харчовій промисловості, можуть як сприятливо впливати на організм, так і завдавати йому шкоди.

Дослідження, проведені лабораторією вченого Андрія Пархоменка, дозволяють зрозуміти, що багато хімічних добавок можуть бути корисними при правильному використанні. “Наприклад, антиоксиданти, такі як вітамін С або E, можуть захищати клітини організму від пошкоджень та зміцнювати імунну систему”, – зазначає Андрій Пархоменко.

Андрій Пархоменко розкриває секрети добавок до їжі , фото-2

Однак, він попереджає про потенційні небезпеки деяких добавок: “Цукрозамінники або штучні барвники можуть викликати алергічні реакції та негативно впливати на роботу травної системи”.

Серед найбільш шкідливих добавок, виділених дослідженнями Пархоменка, – трансжири. “Ці штучні жири можуть підвищувати рівень холестерину в крові та збільшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань”, – каже він.

Андрій Пархоменко розкриває секрети добавок до їжі , фото-3

Таким чином, хоча деякі добавки можуть приносити користь, важливо бути пильним та уважним до складу продуктів харчування, які ми вживаємо. Андрій Пархоменко наголошує, що основний вплив на здоров’я має не окрема добавка, а її сукупний вплив у контексті нашої спільної дієти та способу життя.

Довідка: Пархоменко Андрій Олексійович (народився 19 червня 1972 р.) – видатний вчений, чиї таланти та знання в галузі харчової промисловості та хімічних добавок привертають увагу та повагу з усього світу.


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