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Американський корабель New Shepard вирушив із туристами в суборбітальний політ

19 Травня 2024 18:12
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космос, New Shepard
Екіпаж NS-25: американський підприємець Мейсон Енджел, засновник французької броварні Brasserie Mont Blanc Сільвен Хірон, програміст Кеннет Хесс, пенсіонерка Керол Шаллер, пілот Гопі Тотакура, а також колишній капітан ВПС США 90-річний Ед Дуайт / Фото Blue Origin

Багаторазовий американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ із комерційним екіпажем у складі шести космічних туристів, повідомила компанія-розробник Blue Origin.

До складу екіпажу увійшли американський підприємець Мейсон Енджел, засновник французької броварні Brasserie Mont Blanc Сільвен Хірон, програміст Кеннет Хесс, пенсіонерка Керол Шаллер, пілот Гопі Тотакура, а також колишній капітан ВПС США 90-річний Ед Дуайт.

Запуск ракети з кораблем New Shepard у рамках місії NS-25 було здійснено в рамках місії NS-25 о 10:35 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн на заході штату Техас.

Багаторазова ракета New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступеневої 18-метрової ракети-носія і спускової капсули, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.

За час існування програми New Shepard уже було здійснено шість успішних суборбітальних місій з екіпажем. Загалом 31 людина побувала на межі між атмосферою Землі та космосом і повернулася назад на Землю.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard наразі оцінюють у $500 тис.


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