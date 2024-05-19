Американський корабель New Shepard вирушив із туристами в суборбітальний політ

Багаторазовий американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ із комерційним екіпажем у складі шести космічних туристів, повідомила компанія-розробник Blue Origin.

До складу екіпажу увійшли американський підприємець Мейсон Енджел, засновник французької броварні Brasserie Mont Blanc Сільвен Хірон, програміст Кеннет Хесс, пенсіонерка Керол Шаллер, пілот Гопі Тотакура, а також колишній капітан ВПС США 90-річний Ед Дуайт.

Запуск ракети з кораблем New Shepard у рамках місії NS-25 було здійснено в рамках місії NS-25 о 10:35 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн на заході штату Техас.

LAUNCH! Blue Origin New Shepard launches on a suborbital mission to the edge of space with six crew.



Overview: https://t.co/cEpcJaMleF



Official livestream:https://t.co/YBtZZWj32F pic.twitter.com/OkxHvJy4NA — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) May 19, 2024

Багаторазова ракета New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступеневої 18-метрової ракети-носія і спускової капсули, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.

За час існування програми New Shepard уже було здійснено шість успішних суборбітальних місій з екіпажем. Загалом 31 людина побувала на межі між атмосферою Землі та космосом і повернулася назад на Землю.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard наразі оцінюють у $500 тис.