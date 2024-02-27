Політика

Америка вважає, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією

27 Лютого 2024 14:26
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сша, україна, корупція
Держдепартамент США / Getty Images

Сполучені Штати вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, американська влада давно веде подібні розмови з українським урядом.

Про це Метью Міллер сказав на пресконференції 26 лютого, передає Суспільне.

“Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів. Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми та вони (українська влада — ред.) можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми”, — розповів Міллер.

Водночас речник Держдепу США підкреслив, що в Вашингтоні бачать, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів.


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