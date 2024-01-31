Америка та Німеччина пропонують відкласти запрошення України до НАТО

США та Німеччина вважають, що найближчим часом треба відкласти запрошення України до НАТО, натомість зосередити увагу на постачанні зброї, щоб могти боротися з російською агресією.

Про це пише американське видання Foreign Policy, посилаючись на “десятки експосадовців”, які ознайомлені з темою.

У матеріалі ідеться, що Україну підтримують країни Східної Європи, які вже є членами альянсу. Наприклад, це Польща та країни Балтії. Вони вбачають у членстві України в НАТО найефективніший і найменш витратний спосіб притупити амбіції Росії у Східній Європі.

Проте західніші члени НАТО, зокрема у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще у війні з РФ. Натомість увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів.

“Жорстока дискусія, яка розгортається за лаштунками у Вашингтоні та Брюсселі, є екзистенційною для України та визначатиме майбутнє ландшафту безпеки Європи: НАТО продовжує пристосовуватися до реальності територіальних амбіцій президента Росії Володимира Путіна”, — мовиться у Foreign Policy.

На думку прихильників України в НАТО, Київ у складі альянсу міг би зупинити Путіна не лише на території України, а й зупинити думки про поширення загарбництва далі в Європі.

З іншого боку, якщо Україну зараз прийняти в НАТО, коли частина її територій ще окупована та ведуться активні бойові дії, це спровокує прямий конфлікт НАТО та РФ. Ще один стримувальний чинник — майбутні президентські вибори в США, адже політикум вважає, що Трамп як імовірний президент буде проти членства України в альянсі. Проти Києва в НАТО також прем’єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Угорщини Віктор Орбан.

Деякі експерти вважають, що якщо США вирішать таки рішуче підтримувати членство України в НАТО, то більшість альянсу, яка зараз вагається, піде за таким рішенням.