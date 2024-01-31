Політика

Америка та Німеччина пропонують відкласти запрошення України до НАТО

31 Січня 2024 12:51
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сша, україна, німеччина

США та Німеччина вважають, що найближчим часом треба відкласти запрошення України до НАТО, натомість зосередити увагу на постачанні зброї, щоб могти боротися з російською агресією.

Про це пише американське видання Foreign Policy, посилаючись на “десятки експосадовців”, які ознайомлені з темою.

У матеріалі ідеться, що Україну підтримують країни Східної Європи, які вже є членами альянсу. Наприклад, це Польща та країни Балтії. Вони вбачають у членстві України в НАТО найефективніший і найменш витратний спосіб притупити амбіції Росії у Східній Європі.

Проте західніші члени НАТО, зокрема у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще у війні з РФ. Натомість увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів.

“Жорстока дискусія, яка розгортається за лаштунками у Вашингтоні та Брюсселі, є екзистенційною для України та визначатиме майбутнє ландшафту безпеки Європи: НАТО продовжує пристосовуватися до реальності територіальних амбіцій президента Росії Володимира Путіна”, — мовиться у Foreign Policy.

На думку прихильників України в НАТО, Київ у складі альянсу міг би зупинити Путіна не лише на території України, а й зупинити думки про поширення загарбництва далі в Європі.

З іншого боку, якщо Україну зараз прийняти в НАТО, коли частина її територій ще окупована та ведуться активні бойові дії, це спровокує прямий конфлікт НАТО та РФ. Ще один стримувальний чинник — майбутні президентські вибори в США, адже політикум вважає, що Трамп як імовірний президент буде проти членства України в альянсі. Проти Києва в НАТО також прем’єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Угорщини Віктор Орбан.

Деякі експерти вважають, що якщо США вирішать таки рішуче підтримувати членство України в НАТО, то більшість альянсу, яка зараз вагається, піде за таким рішенням.


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