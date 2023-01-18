Amazon став найдорожчим брендом

Один із найбільших у світі онлайн-рітейлерів Amazon названий найдорожчим брендом у світі в рейтингу Brand Finance Global 500, при цьому втративши у своїй вартості 51 мільярд доларів порівняно з торішнім рейтингом. Колишній лідер, Apple, подешевшав ще більше, випливає з доповіді Brand Finance.

“Amazon повернув своє місце найдорожчого бренду у світі, незважаючи на те, що вартість бренду впала на 15%, з 350,3 мільярда доларів до 299,3 мільярда”, – йдеться у релізі.

Компанія Apple опустилася на друге місце, вартість її бренду скоротилася з минулого року на 16% із 355,1 мільярда і тепер складає 297,5 мільярда доларів.

В іншому п’ятірка лідерів не змінилася порівняно з минулим роком – третє місце посідає Google (281,4 мільярда доларів), четверте – Microsoft (191,6 мільярда), п’яте – Walmart (113,8 мільярда доларів).

Зазначається, що кількість технологічних компаній у рейтингу скоротилася до 48 з 50 після того, як Twitter і Snapchat вибули зі списку. А одними з брендів, що швидко розвиваються, були названі Tesla (9-е місце в рейтингу, 66,2 мільярда доларів) та BYD (199-е місце).