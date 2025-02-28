Акули розірвали російського дайвера на Філіппінах, ще один турист із РФ потонув

Двоє російських туристів загинули у п’ятницю, 28 лютого, під час занурення з аквалангом на Філіппінських островах. Один став жертвою акул, другого віднесло течію і він потонув.

Про це пише Associated Press.

Четверо російських туристів припливли на човні до акваторії острова Верде разом з філіппінським інструктором з дайвінгу. Як повідомили у береговій охороні, під час занурення всі п’ятеро були віднесені сильними підводними течіями.

Двом росіянам вдалося випливти на поверхню разом з інструктором, але двоє інших росіян, яких ідентифікували як 29-річного Іллю Перегудіна та 39-річного Максима Мелехова, зникли безвісти. Інші дайвери в цьому районі, а також співробітники берегової охорони Філіппін негайно розпочали пошуки.

Повідомляється, що один з дайверів потонув, другий загинув внаслідок нападу акул.

“Російський дайвер був знайдений під час нападу акул. Його права рука була відірвана, і акули рухалися навколо нього. Їм якимось чином вдалося його відтягнути”, – йдеться в повідомленні.