Ахметов позивається до Росії щодо повного відшкодування збитків

Український бізнесмен Рінат Ахметов як інвестор вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків, завданих йому внаслідок втручання в діяльність або експропріації активів та інвестицій так званими “ДНР” та “ЛНР” під керівництвом або контролем Росії у 2014-2017 рр., повідомляється на сайті SCM.

За його даними, до таких активів належать десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, у тому числі “Єнакіївський металургійний завод”, “ДТЕК Ровенькіантрацит”, “ДТЕК Свердловантрацит”, навчально-тренувальна база “Кірша та “Донбас Арена”, у будівництво якої було інвестовано понад $400 млн. Гроші, які відшкодує агресор, у майбутньому буде спрямовано на відновлення України.

“24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну. Але для мене, як і для багатьох українців, війна розпочалася у 2014 році. Саме тоді Росія вторглася на територію нашої країни, почала захоплювати найважливіші для нашої економіки підприємства та руйнувати нашу інфраструктуру. Моя позиція незмінна: ми добиватимемося справедливості всіма законними методами у всіх можливих інстанціях. Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, рахунок яких ведеться з 2014. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року шкоди на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, агресор повинен понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України. Ми обов’язково відновимо нашу країну, зокрема наш, український Донбас, а “Донбас Арена” знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій”, – коментує судову ініціативу Ахметов.

У 2018 році вже було подано позов до арбітражного суду в Гаазі з енергетичних активів енергохолдингу “ДТЕК” в анексованому Криму, у 2022 році – до ЄСПЛ із переліком активів, знищених або захоплених після повномасштабного вторгнення Росії. Юридичні служби SCM та всіх бізнесів Ахметова докладають максимальних зусиль для повного та вичерпного правового переслідування Росії, шукають необхідні інструменти та опції у міжнародній процесуальній практиці, повідомляє компанія.