Адвоката Сенцова внесли до списку “терористів і екстремістів”

Російська влада внесла адвоката Іллю Новікова до списку “терористів і екстремістів” Росфінмоніторингу.

До реєстру вносять тих, хто обвинувачується або вже засуджений у справах про тероризм і екстремізм. Потрапляння до реєстру означає, що рахунки внесених до нього осіб у російських банках будуть заморожені, їм заборонено переказувати будь-які кошти.

У реєстрі поруч з ім’ям Новікова стоїть зірочка, що означає підозру в тероризмі. При цьому про кримінальні справи щодо нього за такими статтями не повідомлялося.

На початку червня суд у Москві заочно засудив Новікова до восьми з половиною років колонії загального режиму у справі про так звані фейки про армію. Приводом для справи стало його інтерв’ю на ютьюб-каналі “Популярная политика” у квітні 2022 року, де він говорив про причетність російської армії до вбивств мирного населення в місті Буча.

Також щодо Новікова порушено справу за іншою статтею – про державну зраду. За версією ФСБ, адвокат “вступив до лав Сил територіальної оборони України і до теперішнього моменту бере участь у їхній діяльності”.

Ілля Новіков переїхав з Росії до Києва ще до початку повномасштабного вторгнення. У Росії він виступав, зокрема, як адвокат громадян України, які зазнавали політичних переслідувань, зокрема Олега Сенцова і кримськотатарських активістів. В Україні він продовжує адвокатську практику.

Рік тому московська Адвокатська палата позбавила Новікова статусу, наприкінці листопада Мін’юст вніс Новікова до реєстру так званих іноагентів, і тоді ж стало відомо, що МВС Росії оголосило його в розшук.