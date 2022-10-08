Суспільство

Адміністрація Путіна роздє пропагандистам “методички” по Кримському мосту, – росЗМІ

8 Жовтня 2022 15:02
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росія, Кримський міст

«Не зруйнований, а лише пошкоджений». Саме так адміністрація президента РФ рекомендує державними ЗМІ писати про вибух на Кримському мосту.

Про це повідомляє видання Медуза.

Короткий зміст «методички»:

➤ наголошувати на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

➤ підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

➤ мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

➤ запрацювала Керченська поромна переправа.

Більшість російських ЗМІ рекомендації адміністрації президента виконують.


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