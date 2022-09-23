Кримінал

ЗСУ здобули трофейні російські гармати

23 Вересня 2022 09:40
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Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили трофейні гармати окупантів

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

“95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі “ленд-лізу” гармати”, – наголосили в дописі.


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