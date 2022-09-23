Кримінал

ЗСУ здобули трофейні російські гармати Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили трофейні гармати окупантів Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі. “95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі “ленд-лізу” гармати”, – наголосили в дописі. Поділитися:



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