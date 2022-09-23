ЗСУ здобули трофейні російські гармати

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили трофейні гармати окупантів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
“95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі “ленд-лізу” гармати”, – наголосили в дописі.
Поділитися:
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили трофейні гармати окупантів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
“95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі “ленд-лізу” гармати”, – наголосили в дописі.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал