ЗСУ відбили атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб

За минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів у Луганській та Донецькі областях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Відбито атаки ворога біля населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема й з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

– з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області.

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Також російські окупаційні війська продовжують примусову “евакуацію” населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості “живого щита”. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.