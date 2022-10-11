Кримінал

ЗСУ поцілили у 4 склади з боєприпасами окупантів, – Генштаб

11 Жовтня 2022 19:19
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війна

Українські захисники 11 жовтня відбили 6 атак ворога, уразили пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади з боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

В Запорізькій області за попередні дні уражено ЗРК С-300, до 10 одиниць військової техніки та близько 60 окупантів.

Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом, в росії продовжуються бунти серед мобілізованих.

За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.


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